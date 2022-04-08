Afyonspor, 3 puanı alıp 'plaf-off' hattında kalmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın oynayacağı Kahramanmaraşspor maçında 3 puanı alarak plaf-off' hattındaki yerini korumak istiyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın oynayacağı Kahramanmaraşspor maçında 3 puanı alarak plaf-off' hattındaki yerini korumak istiyor.
Mor beyazlı ekip 34. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor'un konuğu olacak. Jetler Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetimde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 56 puandaki Afyonspor, sahadan 3 puan ile ayrılıp play-off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. - AFYONKARAHİSAR