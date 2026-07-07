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Aktaş, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu

Aktaş, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu
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Afyonkarahisarlı güreşçi Yiğit Aktaş, Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Deste Küçük Boy kategorisinde şampiyon oldu.

Afyonkarahisarlı Güreşçi Yiğit Aktaş, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Yiğit Aktaş, Deste Küçük Boy kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Elde edilen başarılarının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Sporcumuzu ve antrenörleri Mehmet Ali Daylak, Şakir Bozkurt, Mehmet Yüksel ve Cihan Urhan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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