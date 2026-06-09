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Afyonkarahisar'dan Bocce Türkiye Finalleri'nde 7 Madalya

Afyonkarahisar'dan Bocce Türkiye Finalleri'nde 7 Madalya
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Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Finalleri'nde Afyonkarahisar'ı temsil eden 15 sporcu, bireysel ve takım kategorilerinde toplam 7 madalya kazandı. Yıldız Kızlar Volo'da Cemile Aydın Türkiye şampiyonu olurken, diğer kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde edildi. Başarıda antrenörler Özcan Acar ve Engin Ulusoy'un emeği vurgulandı.

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Finalleri'nde Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcular, farklı kategorilerde gösterdikleri performansla toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bursa'da 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Bocce Türkiye Finalleri, 53 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalarda Afyonkarahisar'ı, Erenler Şehit Ömer Sayar Ortaokulu ve Karaaslan Ortaokulu'ndan toplam 15 sporcu temsil etti.

Kategorilerinde dereceye girerek kürsüye çıktılar

Turnuvada yeteneklerini sergileyen Afyonkarahisarlı sporcular önemli dereceler elde etti. Küçük Erkekler Volo kategorisinde Muhammed Sinan Eser Türkiye ikincisi olurken, Yıldız Kızlar Volo kategorisinde Cemile Aydın Türkiye şampiyonluğunu kazanarak zirvede yer aldı. Yıldız Erkekler Volo kategorisinde ise Bekir Alper Demirkuş Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Bireysel başarıların yanı sıra takım kategorilerinde de derece elde eden Karaaslan Ortaokulu, Yıldız Kızlar Petank kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Bursa'daki finalleri toplam 7 madalya ile tamamlayan sporcular şehre gurur yaşattı. Organizasyonun ardından, turnuvada mücadele eden sporcular ile başarıda emeği geçen antrenörler Özcan Acar ve Engin Ulusoy tebrik edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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