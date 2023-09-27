Afyonkarahisarlı Sporcu Ayşe Yılmaz Balkan Büyükler Karate Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen şampiyonada Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı temsil eden Ayşe Yılmaz, büyük kadın kata dalında ikincilik ödülünü aldı. Sporseverler tarafından ilgiyle karşılanan başarısıyla gurur yaşayan genç sporcu, memleketini temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Afyonkarahisarlı sporcu Ayşe Yılmaz Balkan Büyükler Karate Şampiyonası'nda büyük kadın kata dalında ikinci oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen şampiyonada Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı temsil eden Yılmaz'ın başarısı sporseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Ayşe Yılmaz yarışmanın büyük kadın kata dalında başarılı bir performans sergileyerek ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Genç sporcu Türkiye'yi ve memleketi Afyonkarahisar'ı temsil etmekten dolayı büyük bir gurur yaşadığını belirtti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ayşe Yılmaz'ın başarısından dolayı büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Kasapoğlu, sporcu ve antrenörünü kutlayarak başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR