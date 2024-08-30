Afyonkarahisarlı Milli Tekvandocu Meryem Betül Çavdar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Olimpiyat Üçüncüsü Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Afyonkarahisarlı milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar olimpiyat üçüncüsü oldu.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çavdar'ı ağırladı. Vali Yiğitbaşı, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "İlk olimpiyat madalyası ve Zafer Bayramı hediyemiz şehrimizin gururu Meryem Betül'den. Milli Para Taekwondocumuz Meryem Betül Çavdar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda olimpiyat üçüncüsü oldu. Ülkemizi başarıyla temsil eden ve şehrimize büyük gurur yaşatan sporcumuz Çavdar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR