Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Eskrim İl Seçmeleri Yapıldı

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, genç eskrim sporcularının heyecanla beklediği Federasyon Kupası Eskrim İl Seçmelerine ev sahipliği yaptı. Yarışmalar, U-10, U-12 ve U-14 yaş kategorilerinde düzenlendi.

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, genç eskrim sporcularının heyecanla beklediği Federasyon Kupası Eskrim İl Seçmelerine ev sahipliği yaptı. Yarışmalar, U-10, U-12 ve U-14 yaş kategorilerinde düzenlendi.

Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan ve 9-10 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak olan 'Federasyon Kupası' turnuvalarında yarışacak sporcular belirlendi. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Afyonlu eskrimciler, U-10, U-12 ve U-14 yaş kategorilerinde düzenlenen il seçmelerinde birincilik için kılıçlarını çekti.

U-14 erkekler kategorisinde İsmail Efe Eser birinci olarak büyük bir başarı elde etti. U-14 kızlar kategorisinde ise Hülya Duru Özbek birincilik kürsüsüne çıktı. U-12 kızlar kategorisinde Tuğsem Turunç üstün performansıyla birinci olurken, U-12 erkekler kategorisinde Selçuk Kayra Ertaş zirveye ulaştı. U-10 erkekler kategorisinde de Aziz Eymen Günay birinci oldu. - AFYONKARAHİSAR