Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Eskrim İl Seçmeleri Yapıldı
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Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, genç eskrim sporcularının heyecanla beklediği Federasyon Kupası Eskrim İl Seçmelerine ev sahipliği yaptı. Yarışmalar, U-10, U-12 ve U-14 yaş kategorilerinde düzenlendi.
Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, genç eskrim sporcularının heyecanla beklediği Federasyon Kupası Eskrim İl Seçmelerine ev sahipliği yaptı. Yarışmalar, U-10, U-12 ve U-14 yaş kategorilerinde düzenlendi.
Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan ve 9-10 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak olan 'Federasyon Kupası' turnuvalarında yarışacak sporcular belirlendi. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Afyonlu eskrimciler, U-10, U-12 ve U-14 yaş kategorilerinde düzenlenen il seçmelerinde birincilik için kılıçlarını çekti.
U-14 erkekler kategorisinde İsmail Efe Eser birinci olarak büyük bir başarı elde etti. U-14 kızlar kategorisinde ise Hülya Duru Özbek birincilik kürsüsüne çıktı. U-12 kızlar kategorisinde Tuğsem Turunç üstün performansıyla birinci olurken, U-12 erkekler kategorisinde Selçuk Kayra Ertaş zirveye ulaştı. U-10 erkekler kategorisinde de Aziz Eymen Günay birinci oldu. - AFYONKARAHİSAR