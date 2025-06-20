Afyonkarahisar'ın Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Afyonkarahisar'ın Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Sivas'ta düzenlenen U10-14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Yeşilay Spor Kulübü U13 takımı Türkiye ikinciliği kazandı. Bireysel yarışmalarda Zeynep Batı ve Irmak Elekçi altın madalya ile şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen U10-14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden genç güreşçiler önemli başarılara imza attı. Yeşilay Spor Kulübü U13 takımı Türkiye ikinciliği kupasını kazanarak kulübün altyapıdaki gücünü gösterdi.

Bireysel yarışmalarda Zeynep Batı ve Irmak Elekçi altın madalya ile şampiyon olurken; Sultan Deniz, Hasret Akdoğan ve Ecrin Dudu Gümüş gümüş, Ela Sude Tikit, Ecrin Naz Demirtaş ve Nisanur Çelik bronz madalya kazandı. Ayrıca birçok sporcu sıkletlerinde Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Kadın güreşinin gelişimine öncülük eden antrenörler Hakan Erdoğan ve Neslihan Erdoğan da başarıyla anıldı. Tüm sporcular ve antrenörler tebrik edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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