Afyonkarahisar'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaz spor okullarına 15 binden fazla başvurunun olduğunu söyleyerek ilgi gösteren sporculara teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen spor okullarının açılışı dolayısıyla Kurtuluş Caddesi üzerinden Zafer Meydanına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaz spor okullarına 15 binden fazla başvurunun olduğunu söyleyerek ilgi gösteren sporculara teşekkür etti.

Sporun çocuklara değer verdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Fiziksel aktivite sağlık, disiplin, sosyal ilişkiler ve karakter gelişimi açısından büyük bir rol oynuyor. Ayrıca takım çalışmasını, liderlik becerilerini ve fair-play ruhunu da geliştiriyor. Yaz spor okullarının amacı, gençleri sporla buluşturarak sağlıklı yaşamı yönlendirmektir."dedi.

Açılış seremonisine katılan milli sporcular Meryem Betül Çavdar ve Kübra Kocakuş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, spor branşları tanıtıldı.