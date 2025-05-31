Afyonkarahisar'da Okul Sporları Futsal Şampiyonu Afyon Lisesi

Afyonkarahisar'da Okul Sporları 2. Küme Erkek Futsal müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Afyon Lisesi oldu. Birinci Afyon Lisesi, İkinci Özel Afyon İstek Anadolu Lisesi, Üçüncü Hattat Ahmet Karahisari Anadolu Lisesi, Dördüncü ise Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR