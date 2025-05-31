Afyonkarahisar'da Okul Sporları Futsal Şampiyonu Afyon Lisesi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları 2. Küme Erkek Futsal müsabakaları sona erdi. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Afyon Lisesi oldu. Dereceye giren diğer okullar ise Özel Afyon İstek Anadolu Lisesi, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi olarak belirlendi.
Afyonkarahisar'da Okul Sporları 2. Küme Erkek Futsal müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.
Şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Afyon Lisesi oldu. Birinci Afyon Lisesi, İkinci Özel Afyon İstek Anadolu Lisesi, Üçüncü Hattat Ahmet Karahisari Anadolu Lisesi, Dördüncü ise Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor