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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Atletizm Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Atletizm Müsabakaları Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Okul Sporları Atletizm Müsabakaları' sona erdi. Farklı okullardan katılan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporun önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'da 'Okul Sporları Atletizm Müsabakaları' Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında tamamlandı.

İl genelinde farklı okullardan birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tamamlanan müsabakalar ile ilgili açıklamasında, "Spor, yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda kişisel gelişim, karakter inşası ve disiplinin en güzel örneklerinden biridir. Gençlerimizi, bu tür etkinliklerle hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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