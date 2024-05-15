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Afyonkarahisar'da düzenlenen U-16 Türkiye Şampiyonası başarıyla tamamlandı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen 2023-2024 sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası, İbrahim Elmas, Sultan Durgut ve Güneş Kızılaslan tarafından başarıyla yönetildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 2023-2024 sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası, kentteki hakemler tarafından başarıyla yönetildi.

İbrahim Elmas, Sultan Durgut ve Güneş Kızılaslan zorlu müsabakalarda gösterdikleri performansla takdir topladı. Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023-2024 sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar'lı C Klasman Hakemi İbrahim Elmas, İl Hakemleri Sultan Durgut ve Güneş Kızılaslan tarafından yönetildi. Zorlu geçen müsabakalarda başarılı bir performans sergileyen hakemlerin verdikleri doğru kararlarla göz doldurdu. Elmas, Durgut ve Kızılaslan gibi deneyimli hakemler, U-16 Türkiye Şampiyonası'nda zorlu bir müsabakayı başarıyla yönetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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