Afyonkarahisar'da Çocuklar İçin Futbol Eğitimi Başladı

Afyonkarahisar'da Çocuklar İçin Futbol Eğitimi Başladı
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Afyonkarahisar Kanlıca mahallesinde, muhtar Erol Özen'in girişimleriyle 7-16 yaş arasındaki çocuklar için futbol eğitimi verilmeye başlandı. Kurs, haftada 3 gün mahalle parkındaki halı sahalarda gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'da bir mahalle muhtarının girişimi ile 7-16 yaşındaki çocuklara yönelik futbol eğitimi verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar Kanlıca mahallesi Muhtarı Erol Özen'in girişimleri ve Futbol Antrenörü Mustafa Keser'in yönetiminde çocuklara yönelik futbol kursu başladı. 7-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik haftanın 3 günü düzenlenen kursla mahalle parkındaki halı sahalarda verilmeye başlandı.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili konuşan Muhtar Özen, "Kanlıca mahallemiz imkanları ve mahalle halkının destekleri ile bu etkinliği yaz dönemi süresince yapacağız amacımız Afyonkarahisar'dan futbolcu çıkarmak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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