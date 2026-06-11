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Bilek güreşi müsabakaları sona erdi

Bilek güreşi müsabakaları sona erdi
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere yönelik düzenlenen bilek güreşi müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi'nde iki gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bilek güreşi müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen bilek güreşi müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi Çiğiltepe Spor Salonu'nda sona erdi. İki gün süren organizasyona çok sayıda sporcu katılım sağladı. Sağ ve sol kol kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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