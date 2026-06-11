Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bilek güreşi müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen bilek güreşi müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi Çiğiltepe Spor Salonu'nda sona erdi. İki gün süren organizasyona çok sayıda sporcu katılım sağladı. Sağ ve sol kol kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı