Afyonkarahisar'da Basketbol U-14 Şampiyonası Başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U-14 ikinci Bölge Şampiyonası, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Müsabakalara katılan 8 farklı kulüp, her maç öncesi "6 Şubat 2023 Kalplerimiz Deprem Bölgesinde Atıyor" yazılı pankart açarak depremde hayatını kaybeden vatandaşları anma mesajını iletti. Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.

Kasapoğlu konuşmasının devamında, "Bu şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergileme şansı yakalayabileceği ve birbirleriyle rekabet edebileceği önemli bir etkinlik. Basketbolseverlerin ilgiyle takip edeceği şampiyona, sporcuların yeteneklerini geliştirmelerine ve yeni deneyimler kazanmalarına olanak sağlayacak. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar, bölgeyi temsil ederek ilerleyen aşamalarda başarılı olma hedefiyle mücadele edecekler" dedi. - AFYONKARAHİSAR