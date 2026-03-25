Aday hakem kursu ve lisans yenileme semineri düzenlenecek

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan 2026 yılı aday hakem kursu ve lisans yenileme semineri Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'da 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak seminer, saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Seminer motosiklet branşında görev almak isteyen aday hakemler ile mevcut hakemlerin katılımına açık olacak. Seminer çerçevesinde aday hakem kursuna katılacaklar ile lisans yenileme işlemi yapacak hakemlerden belirlenen evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması istenildi. - AFYONKARAHİSAR

