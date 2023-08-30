Afyonkarahisar'da 100. Yıl Motosiklet Sürüşü

AFYONKARAHİSAR'da Türk bayraklı tişörtler giyen yaklaşık 500 motosikletli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi'ne '100. Yıl Motosiklet Sürüşü' yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde Türkiye'nin birçok bölgesinden 500 motosikletli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Afyonkarahisar'da buluştu. Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında '100. Yıl Motosiklet Sürüşü'nü yapacak motosikletliler Zafer Meydanı'nda toplandı. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Yiğitbaşı, etkinliğin bu yıl 6'ncısının yapıldığını kaydederek, "Afyonkarahisar'da bir yılda iki motosiklet şampiyonası yaptığımız için heyecanlı ve gururluyuz. Etkinliğe katılan sporcularımızla bir arada olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından Türk bayraklı tişörtler giyen motosiklet sürücülerinin 20 kilometreden fazla mesafeyi aşarak Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi'ne ulaşacağı '100. Yıl Motosiklet Sürüşü'nün işareti verildi. Kocatepe'ye ulaşan grup, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Motosikletliler rehber eşliğinden günün anlam ve önemine özel anlatımı dinledikten sonra Kocatepe'den, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki festival alanına dönüş yaptı.