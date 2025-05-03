Afyon Masterler Derneği Futbol Takımı, Antalya'da Şampiyon Oldu

Afyon Masterler Derneği futbol takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 takımın katılımı ile oynanan futbol müsabakalarında 2 galibiyet 1 beraberlik elde ederek şampiyon oldu.

Afyon Masterler Derneği, Manavgat Masterler, Alanya ve Side Masterler ile dostluk maçı oynadı. Düzenlenen dostluk müsabakalarında Manavgat ve Side Masterler'i yenerek galibiyet elde eden Afyon Masterleri, Side Masterler ile oynadığı karşılaşmada beraberlikle sahadan ayrıldı. Afyonkarahisar Masterleri Derneği Başkan Adnan Kasabalı ve Onursal Başkan Kamil Altınkaya öncülüğünde yoğun bir katılımla yapılan turnuvada keyifli anlar yaşandı. - AFYONKARAHİSAR