Afyon haberleri: Şuhut Hisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Edinilen Afyon gelişmesine göre Afyonkarahisar'da Şuhut Hisarspor Kulübü tarafından, 2022-2023 Süper Amatör Ligi hazırlıklarına başlandı. Afyonkarahisar'da Şuhut Hisarspor Kulübü tarafından, 2022-2023 Süper Amatör Ligi hazırlıklarına başlandı. Şuhut Hisarspor Kulübü 2022-2023 Süper Amatör Ligi hazırlıklarına teknik direktör Fatih Uysal öncülüğünde yaptığı antrenman ile başladı. Yeni sezona iddialı giren yeşil beyazlar, eylül ayında başlayacak olan yeni sezona akşam antrenmanı ile başlayarak, mücadeleci kimliklerini göstermeye başardı. Takımın yeni transferlerle de kadrosunu güçlendirdiği belirtildi. Takımın akşam idmanında kulüp Başkanı Abdullah Zeybek ve yönetim kurulu üyesi Necati Kebeli'de yakından izledi. Şuhut Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen akşam antrenmanı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Uysal Karahisar Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Afyon haberleri: Şuhut Hisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.