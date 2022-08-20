Afyon haberleri! Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da Spor Haberleri Edinilen Afyon haberine göre AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'dan kaleci Burak Karabacak ile sözleşme imzaladı. AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'dan kaleci Burak Karabacak ile sözleşme imzaladı. TFF 2'inci Lig kırmızı grupta mücadele eden Afjet Afyonspor transfer calışmalarını sürdürüyor. Mor Beyazlı yönetim Gümüşhanespor'un başarılı kalecisi Burak Karabacak'ı 3 yılliğina renklerine bagladı. 25 yaşındaki kaleci için yapılan paylaşım şu şekilde oldu: "Burak Karabacak'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Burak Karabacak Gümüşhanespor Spor Haberler

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