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Afyon haberi! AFYONKARAHİSAR - Su Kayağı Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı

Spor Haberleri

Afyon spor haberi... Afyonkarahisar'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Su Kayağı Türkiye Şampiyonası başladı.

Afyonkarahisar'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Su Kayağı Türkiye Şampiyonası başladı.

Federasyon Başkanı Oğuz Aydın, Kocatepe Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi'nde gazetecilere, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla 100 sporcuyla şampiyona düzenlediklerini dile getirdi.

Şampiyonaya 8 ilden 100 sporcunun katıldığına değinen Aydın, "Su Kayağı Türkiye Şampiyonasını Afyonkarahisar'da yapmanın mutluluğu içindeyiz. Buradaki yarışlardan aday milli takım kadrosuna sporcu da seçeceğiz. Afyonkarahisar, spor şehri olma yolunda ilerliyor. Biz de buna katkı vermek izin federasyonumuzun programlarını getirerek destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da ilerleyen günlerde Afyonkarahisar'da su kayağı kamplarına ev sahibi yapacaklarını belirterek, "Afyonkarahisarlı gençleri su kayağı sporuyla tanıştırmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu tesis, Afyonkarahisar'daki adrenali yüksek gençlere hizmet verecek."dedi.

Şampiyona, iki gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Spor

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