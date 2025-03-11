Afyon GSK, Kadınlar Bölgesel Lig'de 2. Lige Yükseldi

2024-2025 sezonu Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig Grup müsabakaları, 7-9 Mart tarihleri arasında Tınaztepe Spor Salonu'nda tamamlandı. Müsabakalarda Afyon GSK 2. Lige yükseldi ve final gruplarına katılma hakkı kazandı.

Müsabakalara, Afyon GSK, Afyon Kartal SK, Afyon Akal ve Uşak Alka Altınkanatlar SK takımları katıldı. Grup müsabakalarının sonunda, Afyon GSK büyük bir başarı göstererek grubunu birinci sırada tamamladı. Afyon GSK 2. Lige yükseldi ve final gruplarına katılma hakkı kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şunları söyledi: "Afyonkarahisar, sporun her dalında kendini göstermeye devam ediyor. Bugün burada, Kadınlar Bölgesel Lig müsabakalarının son derece yüksek bir düzeyde gerçekleştiğini görmekten gurur duyuyoruz. Takımlarımız büyük bir özveriyle mücadele etti ve özellikle Afyon GSK'nın 2. Lige yükselmesi, şehrimiz için önemli bir adım oldu. Bu başarı, sadece takımın değil, tüm Afyonkarahisar'ın ortak başarısıdır." - AFYONKARAHİSAR