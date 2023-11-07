Afyon'da Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi Başvuruları Başladı

29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Afyon'da ilk kez düzenleyeceği Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi'ne son başvuru 20 Kasım'da sona ereceği kaydedildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyurulan etkinlikte 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyon'da ilk kez eğitim verecek. Dağcılara özel Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi'ne katılmak isteyen sporcular, kulüpleri vasıtası ile Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kayıt yaptırabilir. Son başvuru tarihi ise 20 Kasım 2023 olarak belirlendi. - AFYONKARAHİSAR