Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı
Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Tanzanya'yı 2-1 yendi. Maçta Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 86. dakikada oyundan alındı ve bu duruma tepki gösterdi. Osimhen'in teknik direktör Eric Chelle ile yaşadığı diyalog, Afrika basınında geniş yankı buldu. Osimhen'in Tanzanya'nın üçüncü kalecisine karşı gol bulamaması da 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirildi.

  • Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Tanzanya'yı 2-1 mağlup etti.
  • Victor Osimhen, Nijerya'nın Tanzanya maçında 86. dakikada oyundan alındı.
  • Victor Osimhen'in oyundan alınmasının ardından teknik direktör Eric Chelle ile diyalog yaşadığı görüntülendi.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Nijerya, Tanzanya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Mücadelede Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e tribünlerden büyük ilgi gösterilirken, yıldız futbolcunun oyundan çıkarken teknik direktörüyle yaşadığı diyalog Afrika basınında geniş yankı uyandırdı.

NİJERYA 2-1 KAZANDI

Karşılaşmada Nijerya'ya galibiyeti getiren goller Ajayi ve Lookman'dan geldi. Nijerya'nın golcü ismi Victor Osimhen ise 86. dakikada oyundan alınarak yerini Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'ya bıraktı.

OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ

Osimhen'in değişiklik tabelasıyla kenara gelmesinin ardından verdiği tepki dikkat çekti. Yıldız oyuncunun, oyundan çıkmasının ardından Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle ile kısa süreli bir diyalog yaşadığı görüldü.

CHELLE KOLUNDAN TUTUP GERİ ÇEKTİ

Osimhen'in kenara gelmesinin ardından Eric Chelle ile konuştuğu, hatta teknik direktörün Osimhen tam yanından ayrılacağı sırada kolundan tutarak geri çektiği ve bir şeyler daha söylediği anlar kameralara yansıdı. Afrikalı gazeteci Micky Jnr, bu görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"MEMNUN DEĞİLDİ, HAYAL KIRIKLIĞI DOLU BİR GECEYDİ"

Paylaşımda, Osimhen'in oyundan çıkma kararından açıkça memnun olmadığı belirtilirken, yıldız futbolcunun Tanzanya'nın üçüncü kalecisine karşı gol bulamamasının da "hayal kırıklığı" yarattığı ifade edildi. Görüntüler kısa sürede Afrika basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
