Fas'ta Afrika Uluslar Kupası finali coşkusu

Fas ile Senegal arasında oynanacak final maçı öncesi taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Rabat'taki stat önünde renkli görüntüler oluştu ve futbolseverler tezahüratlarla stada akın etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile Senegal final maçı öncesinde taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Afrika'nın en büyük futbol festivali için başkent Rabat'ta bulunan futbolseverler, turnuvaya büyük ilgi gösteriyor.

Senegalli ve Faslı taraftar grupları, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk maçı için stada akın etti.

Hem basın hem de taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde renkli görüntüler oluştu.

Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
