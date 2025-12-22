Haberler

Afrika Kupası'nın açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata

Güncelleme:
2025 Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Fas, Komorlar'ı 2-0 yendi. Eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi'nin rövaşata golü geceye damga vurdu.

  • 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında Fas, Komorlar'ı 2-0 mağlup etti.
  • Fas'ın gollerini 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ayoub El Kaabi attı.
  • Fenerbahçeli Youssef En Nesyri, maça yedek başlayıp 76. dakikada oyuna girdi.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Fas, Komorlar'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Karşılaşmaya, bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi'nin attığı rövaşata golü damga vurdu.

FAS SAHASINDA KAZANDI

Başkent Rabat'ta bulunan Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz sona erdi. Fas, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

EL KAABİ'DEN İNANILMAZ RÖVAŞATA

Ev sahibi ekibin gollerini 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti. Eski Hataysporlu El Kaabi'nin rövaşata vuruşuyla attığı gol, tribünlerden büyük alkış aldı ve gecenin en çok konuşulan anı oldu. Fas'ta Soufiane Rahimi ise 11. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

EN NESYRİ SONRADAN GİRDİ

Fas Milli Takımı'nda Fenerbahçeli Youssef En Nesyri, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat ise mücadeleyi 90 dakika sahada tamamladı. Bu galibiyetle Fas, A Grubu'nda 3 puanla liderliğe yükseldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
