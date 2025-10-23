Haberler

Afra Kılınç Dünya Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Sivaslı milli sporcu Afra Kılınç, 10. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona sonrası okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Sivaslı milli sporcu Afra Kılınç, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından meşalelerle karşılandı.

Çin'in Emeishan kentinde 14-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 10. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonası'nda Sivaslı milli sporcu Afra Kılınç, büyük bir başarıya imza attı. Kılınç, Dao Shu Stili ve Barehand Stili kategorilerinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Şampiyona sonrası Sivas'a dönen Afra Kılınç için eğitim gördüğü Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi'nde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Okul arkadaşları, genç sporcuyu meşalelerle karşılayarak sürpriz yaptı.

Törende okul müdürü Erdinç Öztürk, başarılı sporcuya çiçek takdim ederken, Afra Kılınç'ın elde ettiği başarının hem okul hem de Sivas için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
