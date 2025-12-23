Haberler

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

35. Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci günde 3 maç yapıldı. Mali, Zambiya ile 1-1 berabere kalırken, Güney Afrika Angola'yı 2-1 mağlup etti ve Mısır, Zimbabve'yi son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek galip geldi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) ikinci gününde 3 maç oynandı.

A Grubu mücadelesinde Mali ile Zambiya 1-1 berabere kaldı. Mali'nin golünü 61. dakikada Lassine Sinayoko, Zambiya'nın golünü ise 90+2. dakikada Patson Daka attı.

Mali forması giyen Beşiktaşlı El Bilal Toure ile Fenerbahçeli Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, iki futbolcu da 76. dakikada oyundan alındı. El Bilal Toure, 42. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

B Grubu'nda oynanan maçta Güney Afrika, Angola'yı 21. dakikada Oswin Reagan Appollis ve 79. dakikada Lyle Foster'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Angola'nın golünü 35. dakikada Kocaelisporlu Show kaydetti.

Gruptaki günün son karşılaşmasında ise Mısır, son dakikalarda bulduğu golle Zimbabve'yi 2-1 yendi. Mısır'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Omar Marmoush ve 90+1. dakikada Muhammed Salah atarken, Zimbabve'nin tek golü 20. dakikada Prince Dube'den geldi.

Turnuvada bugün C Grubu'nda Nijerya-Tanzanya ve Tunus-Uganda, D Grubu'nda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Benin ve Senegal-Botsvana maçları oynanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Trump'tan 'Altın filo' hamlesi: ABD donanmasına yeni savaş gemileri ekleniyor

Adım adım savaşa hazırlanıyor: Yeni savaş gemileri yolda
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
title