Samsunspor-AEK maçının ardından

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Yunanistan temsilcisi AEK'nın teknik direktörü Marko Nikolic, "Önemli bir 3 puan aldık. Konferans Ligi'nde galibiyet çok önemli." dedi.

Nikolic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lider takımı yendikleri için oyuncularını kutladı.

Maçın ilk yarısın kötü oynadıklarını belirten Nikolic, "Lider bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu gösterdik. Devre arasında kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak bu maçı kazanacağımızı söyledim onlara. Konferans Ligi'nde Samsunspor çok güçlü bir takım. Bundan dolayı biz burada maçın çok zor olacağını biliyorduk. Atmosferi biliyorduk, seyirciyi biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan maçlarını da kazanmak istediklerini anlatan Nikolic, "Bugünkü galibiyet oyuncularımıza ve tüm Yunan halkına armağan olsun. 3 puan almak çok sevindirici, o nedenle çok mutluyum. Eksik oyuncularımıza rağmen güçlü oyunumuzla bu maçı kazanmasını bildik. Tüm maçlarımıza bu mantalite ile çıkacağız." diye konuştu.