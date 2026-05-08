Haberler

AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Rytas Vilnius'un rakibi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı 78-65 yenerek finale yükselen Yunanistan temsilcisi AEK, Rytas Vilnius ile karşılaşacak. Maçta Frank Bartley'nin 16 sayılık katkısı dikkat çekti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı 78-65 yenen Yunanistan temsilcisi AEK, finale yükseldi ve Rytas Vilnius'un rakibi oldu.

İspanya'daki Badalona Olimpik Arena'nın ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final maçının ilk çeyreğini 14-9 önde bitiren Yunanistan temsilcisi AEK, ikinci periyotta farkı açarak devre arasına 37-21 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Yunanistan ekibi, üçüncü periyodunu 56-43 önde geçtiği maçı 78-65 kazandı.

AEK'te Frank Bartley, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Unicaja'da ise Kendrick Perry'nin 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Litvanya ekibi Rytas Vilnius ile AEK arasındaki final mücadelesi, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. İspanya temsilcileri La Laguna Tenerife ile Unicaja ise aynı gün üçüncülük maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor