Adrenalin dolu yarış sona erdi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışları İznik'te düzenlendi.Final müsabakalarının ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde yarışmacılar kupalarını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın elinden aldılar.

Altı kategoride gerçekleşen yarışlar ise şu şekilde sonuçlandı; GP kategorisinde birinci Bayram Uysal, ikinci Rafet Karakuş ve üçüncü Aykut Kızıltan oldu.Veteranlar kategorisinde birinci Hüseyin Neziroğlu, ikinci Erdem Gülüş ve üçüncü Mehmet Okuyan oldu.Hobi kategorisinde birinci Aykut Kızıltan, ikinci Arif Şişman ve üçüncü Emre Cem Doğu oldu.Ustalar kategorisinde birinci Ömer Bulduk, ikinci Furkan Asan ve üçüncü Doğa Can Kılınç oldu. Gençler kategorisinde birinci Mehmet Emin Musaoğlu, ikinci Mert Koç ve üçüncü Emirhan Kurt oldu.Prestij kategorisinde birinci Bayram Uysal, ikinci Rafet Karakuş ve üçüncü Soner Metin oldu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ödül töreninde dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik ederek her birine İznik Çinisi hediye etti. - BURSA