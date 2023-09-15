Adıyaman'da Yaz Futbol Okuluna Katılan Çocuklara Forma Hediye Edildi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaz dönemi futbol okuluna giden çocuklara dönem sonunda forma hediye edildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yaz futbol okulunda 35 çocuğa hayırsever işadamının desteğiyle forma dağıtıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaz dönemi futbol okuluna giden çocuklara dönem sonunda forma hediye edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 7-12 yaş gurubu çocuklar için yaz futbol okulu açıldı. Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte yaz futbol okulu tamamlandı. Okula gelen 35 çocuğa hayırsever işadamının desteği ile forma dağıtıldı.

Forma dağıtımı ile ilgili konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici, "Yaz futbol okulu sezonunu tamamladı. 7-12 yaş gurubu çocuklarımızın katılım sağladığı yaz futbol okulumuzda sezon çok verimli geçti. Bizde çocuklarımıza sezon sonunda forma hediye etmek istedik. Mersin'de yaşayan Tutlu işadamımız İlhan Karakuş bize 35 adet forma hediye etti. Duyarlı olan halkımız ile el ele vererek, sporu daha da geliştireceğiz. Bize destek veren Kaymakamımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN