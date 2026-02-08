Haberler

Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışmaları Ödül Töreni Adıyaman'da Düzenlendi

Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışmaları Ödül Töreni Adıyaman'da Düzenlendi
Güncelleme:
Adıyaman'da düzenlenen 'Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışmaları' ödül töreninde madalyalar sahiplerine verildi. 11 ilden sporcuların katıldığı etkinlik, 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenleri anma amacıyla gerçekleştirildi. Yarışmalar, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

ADIYAMAN'da, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Adıyaman Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ' Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışmaları' ödül töreni düzenlendi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı kapsamında, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışmaları' ödül töreninde madalyalar sahiplerini buldu.

Asrın felaketinde olarak belirtilen depremde hayatını kaybedenleri anma ve hafızalarda canlı tutmak amacıyla düzenlenen yarışmalara 11 ilden sporcular katıldı. İlk yarışma 2025 yılında Kahramanmaraş'ta düzenlenirken, ikinci yarışma Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Mücadele, azim ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı yarışmaların ardından farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Dr. Osman Varol, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve il protokolü tarafından takdim edildi.

Program, birlik, beraberlik ve umut mesajlarıyla sona erdi.

