Adım atmakta bile zorlandı! Sadettin Saran'a büyük ilgi

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi, kurulan 50 sandıkta saat 10.00'da başladı. Üyeler, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

SADETTİN SARAN'A BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, seçimin gerçekleştiği alana saat 10.30 sularında giriş yaptı. Sarı-lacivertli kongre üyeleri, Sadettin Saran'a yoğun ilgi gösterdi. Sadettin Saran'ın adım atmakta zorlandığı, tüm kongre üyeleriyle tek tek fotoğraf çektirdiği görüldü. Kongre üyeleri, Sadettin Saran için, ''Oley, oley Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' sloganları attı.