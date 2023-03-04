Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıyor

Adı Galatasaray ile anılan ancak daha önce yaptığı açıklamalarda Inter'de kariyerine devam etmeyi çok istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devi ile yeni sözleşme imzalıyor. Milli futbolcu, Inter ile 2027 yılına kadar geçerli olacak bir mukavele konusunda anlaşmaya vardı.