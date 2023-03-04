Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıyor
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Adı Galatasaray ile anılan ancak daha önce yaptığı açıklamalarda Inter'de kariyerine devam etmeyi çok istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devi ile yeni sözleşme imzalıyor. Milli futbolcu, Inter ile 2027 yılına kadar geçerli olacak bir mukavele konusunda anlaşmaya vardı.
Inter ile başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için İtalyan deviyle masaya oturuyor.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu, Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu, 2024 yılında sona erecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacak.
INTER OLMAZSA ROTAYI GALATASARAY'A KIRACAKTI
Galatasaraylı olduğu bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşme yenilememesi durumunda, mukavelesi bittiği zaman sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddia ediliyordu.