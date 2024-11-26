Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul alım satımında yeni dönem

Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha

Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Anderson Talisca, Al-Gharrafa ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Tam olarak iyileşemediği gerekçesiyle kadroya alınmayan 30 yaşındaki Brezilyalı'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu Al-Gharrafa ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

FRED VE BECAO'YU DA TAKİBE ALMIŞTI

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Ayrıca, Talisca'nın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu sosyal medya hesabından takibe alması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete bugün (26 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.