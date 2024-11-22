Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Arda Turan, bu sezon İstanbul ekibine oynattığı futbolla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ATLETICO MADRID İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

İspanyol medyasından Relevo'nun haberine göre; Diego Simeone sonrası için hazırlık yapan ve teknik direktör arayışlarına şimdiden başlayan Atletico Madrid ; Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimlerin yanı sıra eski futbolcusu Arda Turan'ı da gündemine aldı. Simeone'nin oyuncular üzerindeki etkisinin azaldığı ve yüksek maaşının kulübü zorladığı öne sürüldü. 2023'te maaşında yüzde 50 indirime gidilen Simeone'nin maliyetinin, yönetimi düşündürmeye devam ettiği öğrenildi.

"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

Turan, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetlerinden AS'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullanıp, "Kendinizi gelecekte Atletico Madrid'i çalıştırırken ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuz?" sorusunu cevapladı. Turan, "Elbette kendimi öyle görüyorum. Çok başarılı olmak istiyorum. Ancak bu kadar büyük bir şeyi hayal edebilmem için daha önümde uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum" dedi.