Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, ''Bize gelmek için haber gönderen çok değerli oyuncular var'' dediği isimlerden biri olan Ademola Lookman'ın sarı-kırmızılılardan istediği yıllık maaş ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'dan 9 milyon euro ücret istiyor.
- Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi.
- Ademola Lookman'ın Atalanta ile sözleşmesinin 1.5 yıl daha devam ettiği aktarıldı.
- Ademola Lookman'ın piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu ifade edildi.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaparak ''Bize haber gönderen çok değerli oyuncular var. Gereğini yapacağız'' demişti. Abdullah Kavukcu'nun ismini vermediği oyuncunun Atalantalı Ademola Lookman olduğu öğrenildi. Golcü oyuncunun, Atalanta'daki hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası Osimhen vasıtasıyla Sarı-kırmızılılara mesaj gönderdiği belirtildi.
İSTEDİĞİ MAAŞ 9 MİLYON EURO
Lookman'ın Atalanta'dan ayrılmak istemesinin ardından Galatasaray da 28 yaşındaki Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda iki taraf arasında yapılan görüşmelerde Lookman'ın istediği maaş ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun Galatasaray'dan 9 milyon euro maaş talep ettiği ve sarı-kırmızılılarla mutabakat sağladığı aktarıldı. Geriye Galatasaray'ın İtalyan ekibi Atalanta ile yapacağı bonservis pazarlıklarının kaldığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Atalanta kariyerinde 128 maça çıkan yıldız oyuncu, 53 gol atıp 25 de asist üretti. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Lookman'ın kulübüyle sözleşmesi 1.5 yıl daha devam ediyor.