- Adem Burak Uzun: "İnşallah darısı Dünya Şampiyonası'na" Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda altın madalya kazanan milli güreşçi Adem Burak Uzun, "Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonasına katıldım. Bunu da çok güzel taçlandırdığımı düşünüyorum.

- Adem Burak Uzun : "İnşallah darısı Dünya Şampiyonası'na"

İSTANBUL - Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda altın madalya kazanan milli güreşçi Adem Burak Uzun, "Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonasına katıldım. Bunu da çok güzel taçlandırdığımı düşünüyorum. İnşallah darısı Dünya Şampiyonası'na. Aynı bu şekilde devam edeceğim" dedi.

Hırvatistan'da yapılan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kilogramda milli güreşçi Adem Burak Uzun, finalde Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi 11-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Mutlu olduğunu ifade eden Uzun, "Antrenörlerime, kulüp antrenörlerim, beni yetiştiren, buralara getiren Harun hocama çok teşekkür ederim. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Bunu da çok güzel taçlandırdığımı düşünüyorum. İnşallah darısı Dünya Şampiyonası'na. Aynı bu şekilde devam edeceğim. Çifte bayram oldu. Çok güzel bir duygu. Madalyayı Türkiye'ye armağan ediyorum" diye konuştu.