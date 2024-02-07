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Adem Bilgin'den Süpriz Transfer

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Almanya'nın tanınmış Türk menajeri Adem Bilgin, Türk futbolseverlerin ilgisini çekecek bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Bilgin ve ekibi, sürpriz isimlerle transfer sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor.

Almanya'nın ünlü Türk menajeri Adem Bilgin, Türk futbolseverlerini heyecanlandıran bir transfer hamlesiyle gündeme geldi. Bilgin, Konyaspor'da forma giyen başarılı forvet golcü Emrehan Gedikli'nin İstanbulspor'a transferini duyurdu.

Bu sürpriz transfer hamlesini açıklayan Bilgin, bu sezonun Türkiye futbolu için oldukça heyecan verici olacağını belirtti. Kendisinin ve ekibinin, Türkiye'ye sürpriz isimleri getirerek transfer sezonuna damga vuracaklarını dile getirdi.

Adem Bilgin'den Süpriz Transfer

Gedikli'nin İstanbulspor'a transferinin ardından 4 büyüklerin dikkatini çeken diğer futbolcularla görüştüklerini ifade eden Bilgin, gelecek sezonun futbolseverlere büyük heyecan yaşatacağını söyledi.

Türk futboluna katkı sağlamak adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Bilgin, taraftarlara başarılı bir sezon diledi.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

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