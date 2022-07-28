ADDİS ABABA - Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya alan Etiyopyalı atletler kahramanlar gibi karşılandı - Haberler

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ADDİS ABABA - Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya alan Etiyopyalı atletler kahramanlar gibi karşılandı

ABD'de yapılan 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan 4'er altın ve gümüş, 2 bronz madalya kazanan Etiyopyalı atletler, ülkelerinde coşkuyla karşılandı.

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ABD'de yapılan 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan 4'er altın ve gümüş, 2 bronz madalya kazanan Etiyopyalı atletler, ülkelerinde coşkuyla karşılandı.

Ellerinde bayraklarla başkent Addis Ababa caddelerini dolduran halk, kendilerine tahsis edilen araçlar ve otobüsle halkı selamlayan Etiyopyalı atletleri görme yarışına girdi.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada atletler, koşu, maraton ve engelli yarışlarında önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada ABD, 13 altın, 9 gümüş, 11 bronzla madalya tablosunun ilk sırasında yer alırken, Etiyopya ise 4'er altın ve gümüş, 2 bronz madalyayla takım olarak ikinci oldu.

Organizasyonda 2 altın, 7 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Jamaika da üçüncü sırada kendisine yer buldu.

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Spor

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