Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Adasokağı, Hentbol Kadınlar Süper Lig Finaline Yükseldi

Adasokağı, Hentbol Kadınlar Süper Lig Finaline Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Adasokağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 23-21 yenerek finale yükseldi. Eşleşmedeki ilk maçı da kazanan Adasokağı, seriyi 2-0'la tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 23-21 yenerek finale yükseldi.

Konuk ekip, Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısını da 11-9 önde bitirdi.

Eşleşmedeki ilk maçtan da 28-27 galip ayrılan Adasokağı, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.