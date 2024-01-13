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Adanaspor ve Boluspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Avramovski ve Oberlin'in golleri dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada sağ kanattan Tunahan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Posmac'ın kafayla indirdiği topu Avramovski röveşata ile ağlara yolladı. 0-1

38. dakikada Kayamba, Lukaku'ya yaptığı sert faul sonrası gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

47. dakikada Adanaspor sağdan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Ferhat'ın ortasında Fernandes'ten seken top penaltı noktasında bulunan Oberlin'in önüne düştü. Oberlin sert şutu kendi arkadaşı Fernandes'e çarparak geri döndü.

61. dakikada Adanaspor ceza yayı içerisinde serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Oberlin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, N. Dinçer Demir, Harun Güngör

Adanaspor: Ahmet Said, Evren Korkmaz, Lukaku (Hakkı Türker dk. 70), Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım (Ferhat Katipoğlu dk. 46), Harun Alpsoy, Kubilay Aktaş (Dabo dk.46), Fernandes, Burhan Tuzun (Metehan Altunbaş dk. 60), Diakite (Cem Güzelbay dk. 85), Oberlin

Yedekler: Arda Akbulut, Devran Şenyurt, Hıdır Aytekin, Yepie, Hakan Eroğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Boluspor: Çağlar Akbaba, Kerem Paykoç (Bettaieb dk. 78), Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 72), Onur Ulaş, Posmac, Avramovski, Oğuz Güçtekin, Kubilay Sönmez (Diarrassouba dk. 72), Vüsal Isgandarli (Furkan Demir dk. 82), Kayamba, Tunahan Çiçek (Anıl Koç dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe, Safa Kınalı, Erdem Reis, Tolunay Artuç, Arda Köksal

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Avramovski (dk. 30) (Boluspor), Oberlin (dk. 61) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Kayamba (dk. 37) (Boluspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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