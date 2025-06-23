Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Cihat Arslan Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza töreninin yakında gerçekleştirileceği duyuruldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Adanaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Cihat Arslan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Arslan'ın gelecek günlerde gerçekleştirilecek imza töreninde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mario Lemina'dan duygusal hamle! İki çocuğunun annesine evlenme teklifi etti

Galatasaray'ın yıldız ismi iki çocuğunun annesine evlenme teklifi etti
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı

Kırık raketlerini satışa çıkardı, fiyatı dudak uçuklattı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.