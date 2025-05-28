Adanaspor'un Takım Otobüsü Haczedildi
Trendyol 1. Lig'den düşen Adanaspor'da kulüp borçlarını ödeyemediği için takım otobüsü haczedildi. Kulübün mali kriz içinde olduğu ve futbolcu maaşlarında da sıkıntı yaşandığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig'den düşen Adanaspor'da kulübün borçlarının ödenmemesi nedeniyle takım otobüsü haczedildi.
Adanaspor'un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, geçtiğimiz aralık ayında kulübü iş insanı Ergin Göleli'ye sattı. Göleli'nin gelişinin ardından uzun süredir devam eden mali kriz giderek derinleşti. Maddi sorunlar nedeniyle futbolcu ve personel maaşlarında da sıkıntı yaşanırken, kulübün borçlarını ödeyememesi nedeniyle takım otobüsü haczedildi. Otobüsün dün akşam saatlerinde Yediemin Otoparkı'na çekildiği öğrenildi.
Kulüpten herhangi resmi bir açıklama ise yapılmadı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor