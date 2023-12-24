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Adanaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Adanaspor kalecisi Ahmet Said Kıvanç, 47. dakikada Bandırmaspor'un Emirhan Aydoğan'la kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Soukou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 61 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 79 Batuhan Yayıkcı), Mucahit Albayrak, Harris (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek)

Adanaspor : Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş (Dk. 84 Devran Şenyurt), Metehan Altunbaş (Dk. 63 Oberlin), Harun Alpsoy, Hakkı Türker (Dk. 46 Ayuk), Lukaku, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 46 Cem Güzelbay), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite, Burhan Tuzun (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu)

Goller: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 45+6 Emirhan Aydoğan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 53 Burhan Tuzun, Dk. 55 Metehan Altunbaş, Dk. 70 Oberlin ( Adanaspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Djitte, Dk. 90 Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+6 Evren Korkmaz, Dk. 47 Lukaku, Dk. 75 Fatih Kurucuk, Dk. 87 Devran Şenyurt ( Adanaspor )

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi.

Adanaspor kalecisi Ahmet Said Kıvanç, 47. dakikada Bandırmaspor'un Emirhan Aydoğan'la kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Kaynak: AA / Spor

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