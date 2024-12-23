Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten Galibiyet Sonrası Övgü Dolu Sözler

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Tesiste bizimle çalışanları kutluyorum. Bayram Başkan'ı kutluyorum. Bizi buralara kadar o getirdi. Yeni yönetime hoş geldin dedik. Taraftarlarımızın desteği çok fazla, onlara da bu galibiyeti armağan ediyoruz ki bizi desteklemeye devam etsinler" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Uzun süredir galip gelemeyen bir Adanaspor vardı. Dikenli yollardan gül bahçesine çıkmak istiyoruz. Tesiste bizimle çalışanları kutluyorum. Bayram Başkan'ı kutluyorum. Bizi buralara kadar o getirdi. Yeni yönetime hoş geldin dedik. Taraftarlarımızın desteği çok fazla, onlara da bu galibiyeti armağan ediyoruz ki bizi desteklemeye devam etsinler. Ben futbolcuların hep iyi kalpli olduğunu düşünürüm" diye konuştu. - ANKARA