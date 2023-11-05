Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Savunma hataları sebebiyle istemedikleri bir mağlubiyet aldık

- Mustafa Kaplan : " Eyüpspor, ligin üstende bir kadroya sahip"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, savunma hataları sebebiyle istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerinin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu da ifade edem Kaplan, " Eyüpspor, bu ligin üstende bir kadroya sahip" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanan takımı kutluyorum. Eyüpspor, bu ligin üstünde bir kadroya sahip. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Biz 1 günlük antrenman ile buraya geldik. Öne geçtik fakat skoru koruyamadık. Özellikle baskıyı yediğimizde oyunu tutabilseydik, oyunun gidişatı çok farklı olabilirdi. Savunmanın duruşundan dolayı fark açıldı. Bu maçta gördüğümüz şeylerden sonra önümüzdeki maçlarda sahaya süreceğimiz oyuncu isimlerinde değişiklik olacak tabii ki. Beklediğimiz bir sonuç değildi puan veya puanlar ile dönebilirdik. Rakip oyuncuları ve hakemi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Feyzi Yıldırım'ın gördüğü kırmızı kart hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Kaplan, "Pozisyon bana çok uzaktı. VAR hakeminden de uyarı geldi. Yorum yapmam çok doğru olmaz" diye cevap verdi.