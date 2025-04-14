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Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Moral Motivasyonu Düşük, Sorunlar Büyüdü

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Moral Motivasyonu Düşük, Sorunlar Büyüdü
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Adanaspor'un 3-0 mağlup olduğu Erzurumspor FK maçının ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Hakan Keleş, takımda yaşanan moral bozukluğu ve büyüyen sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Oyuncuların moral motivasyonu iyi olmadığından dolayı bayağı sıkıntılar yaşadık. Sorunlar gitgide büyüdü. Düzeltmeye çalıştık ama gücümüz bu kadardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34.haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Öncelikle çok üzüntülüyüz. Geldiğimiz günden beri takımı toparlamaya çalıştık ilk altı maç dediğim gibi iyi bir seri yakalamıştık ama sonrasında Bandırma maçından sonra sıkıntılar problemler bayağı büyüdü. Bir türlü problemleri aşamadık. Oyuncuların moral motivasyonu da iyi olmadığından dolayı bu maçta da bayağı sıkıntılar yaşadık. Sorunlar gitgide büyüdü. Düzeltmeye çalıştık ama gücümüz bu kadardı. Yetmedi fazlası çok fazla da söyleyecek bir şey yok. İnşallah bir an önce camia olarak toparlanırız" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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