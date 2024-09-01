Adanaspor, tecrübeli kaleci Korcan Çelikay'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Korcan Çelikay'ı transfer etti. Adanaspor, Korcan Çelikay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bucaspor 1928 kulübünde forma giyen Çelikay, 21 maça çıktı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Korcan Çelikay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Turuncu- beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz tecrübeli kaleci Korcan Çelikay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, geçen sezon TFF 2. Lig kulübü Bucaspor 1928 kulübüyle 21 maça çıktı. - ADANA