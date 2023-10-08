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Adanaspor, Giresunspor'u 4-2 mağlup etti

Adanaspor, 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Adanaspor'un gollerini Fernandes ve Hakkı atarken, Giresunspor'un gollerini Şahin ve Faruk kaydetti.