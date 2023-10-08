Adanaspor, Giresunspor'u 4-2 mağlup etti
Spor Haberleri
Adanaspor, 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Adanaspor'un gollerini Fernandes ve Hakkı atarken, Giresunspor'un gollerini Şahin ve Faruk kaydetti.
Yusuf KANTARLI/ADANA,
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Reşat Onur Çoşkunses, Hüseyin Tetik, Kıvanç Durmaz
ADANASPOR: Ahmet Said- Feyzi, Batuhan, Evren (Dk.57 Kubilay), Ferhat (Dk.81 Hüseyin), Harun (Dk.81 Devran), Dabo, Hakkı, Champness(Dk.73 Muhammed), Fernandes, Oberlin (Dk.73 Metehan)
GİRESUNSPOR: Erkan- Talha (Dk.41 Ali), Kadir, Faruk Can, Şahin (Dk.84 Mehmet), Furkan, Erolcan (Dk.83 Ahmet), Çekdar, Kuwas (Dk.46 Caner), Ertuğrul (Dk.64 Emre), Mert Han
GOLLER: Dk.12 - Dk.27 - Dk.35 Fernandes, Dk. 55 Hakkı ( Adanaspor ), Dk. 52 Şahin, Dk. 90 Faruk ( Giresunspor )
SARI KARTLAR: Feyzi, Metehan ( Adanaspor ), Emre ( Giresunspor )
1'inci Lig 8'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.
3'üncü dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hakkı'nın yarım volesinde kaleci Erkan gole izin vermedi.
7'inci dakikada Giresun sporda serbest vuruş kullanan Kuvas, topu içeri ortaladı. Erolcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna döndü.
8'inci dakikada Adanaspor'da atak geliştiren Champness, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi. Champness, Erolcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi.
10'uncu dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Fernandes'in vuruşunda kaleci Erkan topu ayağıyla çeldi.
11'inci dakikada VAR incelemesi sonucu ceza sahası içerisine rakip oyuncuların girmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı.
12'nci dakikada yeniden topun başına gelen Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
28'inci dakikada Adanaspor'da sağ kanattan atak geliştiren Ferhat'ın ortasında Fernandes'in yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
32'nci dakikada Adanspor savunmasının hatasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Çektar'ın sert vuruşunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.
35'inci dakikada Adanaspor kontra atağa çıktı. Fernandes'in başlattığı atakta ceza sahasında topla buluşan Hakkı pasını Fernandes'e gönderdi. Fernandes'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Maçın ilk devresi Adanaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
52'nci dakikada Giresunspor'da Kadir, savunma arkasına sarkan Şahin'e ortaladı. Şahin'in ceza sahası içerisinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
55'inci dakikada Adanaspor'un atağında topla buluşan Fernandes'in pasıyla buluşan Hakkı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.
65'inci dakikada kontra atağa çıkan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.
89'uncu dakikada Giresunspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Faruk'un vuruşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
90'ıncı dakikada hakem Reşat Onur Çoşkunses, VAR'da gelen talep üzerine barajın elle müdahalesi olup olmadığını inceledi. Hakem Reşat Onur Coşkunses'in VAR incelemesinde penaltı kararı verdi.
90'ıncı dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Faruk'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-2.
Mücadele Adanaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.